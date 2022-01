C’est un financement concessionnel qui vient en appui au Projet d’aménagements hydro-agricoles et d’équipements de 12.000 ha de terres. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea) a en effet débloqué 60 milliards de Fcfa pour ce projet qui devrait contribuer à la relance durable du développement économique et social au Bénin. L’accord de financement est intervenu lors du 2ème Forum arabo-africain pour le Commerce et le développement qui s’est tenu au Caire en Egypte en décembre 2021.

Le chargé de mission de Patrice Talon Zul-Kifl Salami et le ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni étaient présents à ce forum. Il faut dire que le Projet d’aménagement hydro-agricoles et d’équipements de 12.000 ha de terres correspond aux ambitions du Bénin en matière de développement. Des ambitions déclinées dans les programmes d’actions du gouvernement (PAG I et PAG II).

Faire du secteur agricole un secteur résilient aux changements climatiques

En effet, l’exécutif veut faire du secteur agricole, un secteur dynamique à l’horizon 2025, compétitif, attractif, résilient aux changements climatiques et créateur de richesse répondant de façon équitable aux besoins de sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population béninoise et du développement économique et social de toutes les couches de la population béninoise. Zul Kifl Salami pense que « cette enveloppe de 60 milliards n’est qu’un premier pas de la Badea…Cet appui sera suivi d’autres crédits de cette même institution » fait-il savoir.