Le Centre Hospitalier Départemental Ouémé Plateau (CHDO-P) a un échographe vieux de 10 ans selon la personne responsable des marchés publics de cette structure sanitaire. Il fallait donc en acquérir un nouveau. C’est dans cette optique qu’un appel à concurrence a été lancé pour l’acquisition et l’installation de cet appareil en 2020.

Plainte de « Bio Tobert Sarl »

La commission d’ouverture et d’évaluation a dans son rapport indiqué qu’aucun soumissionnaire n’était techniquement conforme aux spécifications techniques de l’échographe recherché. L’appel a donc échoué mais le marché sera attribué à Energy Sarl en 2021 selon le journal Le Potentiel qui a rapporté l’information. « Bio Tobert Sarl », l’une des sociétés qui a vu son dossier être rejeté a saisi l’autorité de régulation des marchés publics pour signaler cette irrégularité, contestant de fait l’attribution du marché à la société concurrente.

Sommée de s’expliquer, la Personne responsable des marchés publics (PRMP) du CHDO-P a indiqué que suite à l’échec de l’acquisition de l’échographe en 2020, l’équipe d’évaluation des offres en 2021 a accueilli deux autres personnes en l’occurrence un maintenancier et un technicien radiologue. L’objectif était de lui permettre d’apprécier correctement les spécifications techniques. C’est ainsi que l’appareil que proposait Energy Sarl a été approuvé parce qu’il répondait plus aux spécifications techniques exigées.

l’ARMP n’est pas convaincu

La personne responsable des marchés publics du Chud-OP, reconnaissait quand même, qu’aucun soumissionnaire ne répondait totalement aux spécifications techniques recherchées. L’Armp n’a pas été convaincu par les explications du PRMP. Elle a décidé d’annuler la décision d’attribuer le marché à la société Energy Sarl parce qu’elle estime que les choses n’ont pas été faites dans les règles de l’art.

Elle a d’abord fait remarquer que les soumissionnaires ont été incapables de présenter des offres techniquement conformes aux attentes. De plus elle s’étonne de constater que le Comité d’ouverture et d’évaluation ait tenu compte de l’avis d’un maintenancier et d’un technicien radiologue pour attribuer le marché à Energy Sarl. Pour l’ARMP, tout ceci n’est pas conforme au Code des marchés publics.