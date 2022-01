Le métier de « transporteur » sera réglementé lors de la mise en œuvre du Programme d’Action du Gouvernement (PAG) 2021-2026. Cela a été annoncé le jeudi 06 janvier 2022 par le ministre des Infrastructures et des transports, Hervé Hèhomey lors de la présentation du Programme d’Action du Gouvernement (PAG) 2ème génération. Il a fait savoir que le Bénin doit réglementer la professionnalisation du métier de transporteur parce que, selon lui, il se pose un vrai problème d’organisation à ce niveau.

Le ministre des Infrastructures et des transports, Hervé Hèhomey tient à réglémenter le secteur des transports au cours de ce second et dernier mandat du Président Patrice Talon. Il a déclaré que «jusqu’aujourd’hui, il suffit d’acheter un bus pour être transporteur (…) bientôt, il ne suffira plus d’acheter un bus pour être transporteur ». C’est pour cela, a-t-il dit, qu’il veut mettre de l’ordre dans le secteur du transport routier. Le ministre Hervé Hèhomey a affirmé que les textes du transport routier seront revus. «Nous allons opérationnaliser le bureau de gestion et réorganiser tout le sous-secteur du transport routier » a-t-il précisé.