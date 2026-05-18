Santé et numérique : les cliniques privées béninoises croisent innovations et enjeux

Du 11 au 16 mai 2026, les sixièmes Journées nationales des cliniques privées du Bénin ont réuni à Cotonou des acteurs du secteur sanitaire, des structures publiques, des experts du numérique et des partenaires internationaux autour du thème : « Le numérique et l’innovation au service des cliniques privées ». Organisée par l’Association des cliniques privées du Bénin (ACPB), la rencontre a permis d’aborder les enjeux de la transformation digitale des établissements de santé, de la protection des données médicales à la télémédecine, en passant par les innovations pharmaceutiques et la médiation des conflits en milieu sanitaire.

Face aux mutations technologiques en cours, les cliniques privées béninoises sont appelées à accélérer leur transition numérique. C’est le message porté par le président de l’Association des cliniques privées du Bénin (ACPB), Dr Josias Sohinto. Selon lui, cette transformation constitue désormais une nécessité pour améliorer l’accessibilité, la sécurité et l’efficacité des soins au profit des patients.

Les assises ont connu la participation de plusieurs structures publiques et institutions partenaires, notamment l’Agence des systèmes d’information et du numérique (ASIN), l’Autorité de régulation de la santé (ARS), l’Autorité de protection des données personnelles (APDP) ainsi que l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La dernière journée, le samedi 16 mai, a été marquée par plusieurs panels et tables rondes portant sur les défis et perspectives de la digitalisation du secteur sanitaire privé. De jeunes Béninois y ont également présenté des projets et solutions numériques destinés au domaine médical. À l’issue d’un vote effectué sur place, les deux projets ayant obtenu le plus de suffrages ont été récompensés lors de la soirée de gala tenue le même jour.

Protection des données de santé, un enjeu majeur

Au cœur des échanges, la table ronde intitulée « Digitalisation et protection des données de santé » a mis en lumière les risques liés à la cybersécurité dans le domaine médical. L’accent a été mis sur la nécessité de renforcer les dispositifs de sécurité numérique dans les cliniques privées.

Les intervenants ont sensibilisé les participants aux risques de cyberattaques, à la protection des données des patients et aux implications juridiques liées à une mauvaise gestion des informations médicales. Ils ont également formulé des recommandations portant sur les bonnes pratiques de sécurisation des activités médicales numériques.

Parmi les engagements pris par les cliniques représentées, figure la destruction ou la sécurisation stricte des dossiers physiques après leur numérisation afin d’éviter que des données sensibles ne restent accessibles de manière inappropriée. Les responsables de cliniques se sont engagés à rendre les dossiers papier inaccessibles au public, à supprimer les documents visibles à l’accueil et à renforcer la codification des résultats d’examens.

La télémédecine comme une solution déjà opérationnelle

Autre thématique centrale des échanges : la télémédecine et ses applications pratiques. Le Dr Machoudou Lafia, médecin entrepreneur spécialisé en e-santé, a présenté les opportunités qu’offre le numérique aux cliniques privées. Selon lui, la télémédecine répond à plusieurs besoins majeurs, notamment l’amélioration de l’accès aux soins, le développement de nouveaux services médicaux, l’optimisation de l’organisation des consultations ainsi que la fidélisation des patients grâce à une meilleure expérience de prise en charge.

Le spécialiste a proposé une feuille de route en cinq étapes pour réussir la digitalisation des services médicaux. Il recommande notamment d’identifier un besoin précis, de commencer par un projet pilote, de former le personnel, de choisir des outils adaptés au contexte local puis de mesurer régulièrement les résultats obtenus.

Plusieurs solutions concrètes ont été présentées aux participants. Pour les cabinets médicaux, le télésuivi des patients souffrant d’hypertension artérielle ou de diabète permettrait un suivi automatisé des constantes, des rappels de médicaments et des alertes en cas d’anomalie. Dans les maternités, le suivi prénatal digital favoriserait les consultations de contrôle à distance ainsi que le partage rapide des résultats d’examens médicaux.

« Le numérique est une opportunité pour les cliniques privées. La télémédecine n’est pas le futur. Elle est déjà une réalité », a affirmé le Dr Machoudou Lafia. Il estime que les patients béninois sont désormais prêts pour des services de santé plus accessibles.

Pharmacie connectée et intelligence des données

Les participants se sont également penchés sur les solutions digitales appliquées au sous-secteur pharmaceutique. À travers une communication, plusieurs innovations destinées à améliorer l’efficacité des pharmacies et des établissements de santé ont été présentées. Il a été notamment évoqué la dispensation automatisée des médicaments, susceptible de réduire fortement les erreurs de distribution, mais aussi la gestion intelligente des stocks grâce au déclenchement automatique des commandes fournisseurs et à l’optimisation de la rotation des produits.

Les discussions ont aussi porté sur les perspectives offertes par les nanotechnologies et le Big Data dans le domaine médical. Les experts ont expliqué que les nanoparticules permettent une diffusion plus ciblée des médicaments, notamment dans le traitement du cancer, du diabète ou des maladies neurodégénératives.

L’exploitation des données massives de santé pourrait également contribuer à améliorer la pharmacovigilance, anticiper les pénuries de médicaments et renforcer les capacités de prévision en santé publique.

Les intervenants ont enfin plaidé pour une mutualisation régionale des achats pharmaceutiques afin de réduire les coûts, sécuriser l’approvisionnement en médicaments de qualité et renforcer la résilience du système sanitaire.

La médiation comme réponse aux tensions en milieu médical

Les échanges ont aussi abordé la question des conflits dans le secteur sanitaire privé. À travers une session consacrée à la médiation, les intervenants ont dressé un état des lieux préoccupant du climat relationnel dans certains établissements de santé. Selon Florentin Sanvi, gestionnaire-auditeur et médiateur certifié, ainsi que le Dr Gipsy Agavoedo, médecin traumatologue-orthopédiste et médiateur certifié, le secteur fait face à une augmentation des violences verbales, une banalisation des incivilités et une montée du stress chez les soignants.

Les experts ont également relevé une fragilisation progressive de la relation thérapeutique, une féminisation des victimes de violences ainsi qu’une hausse des plaintes médico-légales. Face à cette situation, ils ont présenté la médiation comme un mode alternatif de règlement des conflits permettant de préserver le dialogue entre patients et professionnels de santé.