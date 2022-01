« Le Bénin est un pays pétrolier membre de l’Opep ». Ces propos tenus par le ministre des mines et de l’eau dans le cadre de la présentation du PAG II, vient rappeler aux communs des mortels que le pays « a foré par le passé ». Dans les cinq prochaines années (2021-2026), le Bénin compte construire une mini-raffinerie.

« Il faut que le Bénin règle son problème d’approvisionnement »

« Nous pensons reprendre la production bientôt. Nous sommes actuellement en négociation avec les compagnies pétrolières. Mais en attendant, il faut que le Bénin règle son problème d’approvisionnement. Pour cela, nous allons mettre en place cette mini-raffinerie » a expliqué Samou Seidou Adambi. Pour lui, le plus gros projet du gouvernement dans le secteur des mines pour ce second quinquennat est la construction de cette usine. « Nous sommes en pourparlers avec les partenaires, et le meilleur d’entre eux sera choisi » informe par ailleurs le ministre des mines et de l’eau.

Il est persuadé que la mini-raffinerie aidera à lutter efficacement contre l’essence frelatée. Rappelons qu’entre 1982 et 1990, le Bénin a été un pays producteur de pétrole. Il produisait par jour 8000 barils d’or noir sur le bloc Sèmè, au large de la commune de Sèmè-Kpodji.