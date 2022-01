La police républicaine a lancé un avis de recherche contre le responsable de la secte, auteur du grave incident survenu ce samedi 29 janvier 2022 dans l’arrondissement de Monkpa dans la commune de Savalou. Un drame qui a fait huit morts dont deux policiers. Au cours d’un point de presse animé ce dimanche 30 janvier 2022, le porte-parole de la police républicaine, le Commissaire principal de police Roger Tawès est revenu sur les circonstances du drame.

Le porte-parole de la police républicaine, Roger Tawès, ce dimanche 30 janvier 2022, a affirmé qu’«après l’interpellation de certains responsables recherchés, les fidèles drogués, armés de gourdins et de fusils de fabrication artisanale sous les ordres du gourou ont séquestré dans un premier temps deux fonctionnaires de police qui tentaient de les raisonner plutôt que de faire usage de leurs armes». Il a expliqué que «voulant coûte que coûte libérer les coreligionnaires armés de fusils de fabrication artisanale, de bidons d’essence, ils ont attaqué et tenté d’incendier le commissariat de police de Monkpa».

Il a fait savoir que «heureusement le dispositif mis en place a permis de les repousser». Le Commissaire principal de police, Roger Tawès a déclaré que «les négociations entreprises par le biais des élus locaux pour libérer les deux fonctionnaires de police» et que «n’ayant pas abouti, l’équipe de fonctionnaires de police s’est rendue dans la brousse où les membres de cette secte se sont retranchés afin de retrouver leurs collègues malheureusement ils découvriront les corps de ceux-ci froidement assassinés».

Le Commissaire principal de police Roger Tawès a souligné que «les agents de la police républicaine ont essuyé des tirs nourris» de la part des coreligionnaires. Il a affirmé que «les échanges de coups de feu se sont soldés par 6 morts dans le rang des coreligionnaires». Le porte-parole de la police républicaine a profité de l’occasion qui lui est offerte pour inviter la population «à la coproduction de la sécurité». «Nous invitons et sollicitons nos concitoyens au calme, à la sérénité et à la collaboration pour nous aider à retrouver ces personnes recherchées» a-t-il dit. Il a ajouté : «En tout état de cause, force doit rester à la loi».