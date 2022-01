Au Bénin, la commune de N’dali a été le théâtre d’une agression dans la journée du lundi 24 janvier 2022. L’infortuné est un jeune éleveur de 18 ans environ. Son agresseur, un paysan, a essayé de l’abattre en le fusillant. Le jeune homme a reçu les coups de feu dans le dos. L’auteur du forfait a rapidement pris la poudre d’escampette. Les cris de l’éleveur ont tôt fait d’alerter le voisinage venu lui porter secours.

La police a ouvert une enquête

Il a d’abord été admis au centre de santé de Gbégourou (arrondissement de N’dali) avant d’échouer à l’hôpital de zone de Boko. La police est déjà aux trousses de l’agresseur. Elle a ouvert à cet effet, une enquête. Signalons qu’il y a souvent des tensions entre éleveurs et agriculteurs (paysans) au Bénin. On en arrive même à des affrontements violents avec des pertes en vie humaine et des dégâts matériels.

En novembre 2021, le village de Tamporipogué a été meurtri par une rixe entre éleveurs et agriculteurs suite à la destruction d’un champ par des bœufs. Le bilan faisait état d’un mort, de plusieurs blessés, des maisons brûlées et des bêtes tuées. Le gouvernement, conscient de la situation veut en finir une fois pour toute, en sédentarisant les éleveurs.

Sédentarisation des éleveurs

Il a créé un Haut-commissariat à la sédentarisation des éleveurs lors du Conseil des ministres du mercredi 16 juin 2021. Cette structure est sous l’autorité du chef de l’Etat Patrice Talon. Elle a pour mission de moderniser les systèmes d’élevage et de définir et mettre en œuvre la politique de sédentarisation des éleveurs.