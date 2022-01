Une mère a été déposée en prison ce mardi 25 janvier 2022 après sa présentation et son audition par le Procureur du Tribunal de Calavi. Il lui est reproché d’avoir battu à mort son enfant jusqu’à ce que ce dernier ne décède. La mise en cause est poursuivie pour «violence et voie de fait suivi de mort».

Selon Frissons Radio, la scène s’est produite le 18 janvier 2022 à Abomey-Calavi. Ce jour –là, la mère du défunt a remarqué la disparition de son argent chez elle où elle vit avec son mari et leur fils de 12 ans. La somme s’élève à 20 mille francs CfA. Elle a soupçonné le garçon de 12 ans qui avait l’habitude de lui soutirer de petites pièces. Le lendemain, la maman le bat avec une branche d’arbre afin de lui faire avouer le supposé vol.

Dans cette bastonnade, l’enfant en classe de 4ème fait un malaise et en meurt. La population de la localité, mécontente et très remontée par le comportement inhumain de la dame qui a tué sa progéniture, l’a interpellée et l’a conduite au commissariat. Cette dernière après avoir été écoutée par la police, a été présentée et auditionnée par le Procureur du tribunal de Calavi ce mardi 25 janvier 2022 et déposée en prison. Elle est poursuivie pour «violence et voie de fait suivi de mort».