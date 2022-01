Une ancienne histoire qui remonte déjà à 2 ans pourrait bien coûter très chère au célèbre rappeur américain Chris Brown. Une plainte a été déposée cette semaine par une femme qui réclame un dédomagement de 20 millions de dollars.

Le 30 décembre 2020, la star Chris Brown aurait invité la plaignante qui par ailleurs a tenue à garder l’anonymat sur un yacht amarré au domicile du rappeur Diddy en Floride. Selon les faits relaté par la victime qui est entre autres chorégraphe, danseuse, mannequin et artiste musicale, le chanteur lui aurait offert un verre. Par la suite elle se serait sentie «désorientée et physiquement instable». L’artiste l’aurait alors emmenée dans une chambre où, malgré ses protestations, il lui a retiré son bas de maillot de bain avant d’abuser d’elle à en croire le récit de la victime.

La mannequin et artiste musicale réclame la somme colossale de 20 millions de dollars en guise de dommages et intérêts pour «les événements traumatisants (…)». En ce qui concerne les raisons de son silence qui a duré deux bonne années, les avocats de la défense évoque le fait qu’au moment des faits, la victime était étudiante en médecine et était gênée. Même si l’accusé a répondu à cette accusation, il n’a pas pour autant été très clair dans sa déclaration. Ce qui laisse toujours beaucoup de flou à son niveau. «À chaque fois que je sors de la musique ou un projet «ils» (ou «elles», ndlr) essaient de balancer des vraies conneries», a-t-il écrit sur son compte Instagram.