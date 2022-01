Après l’annonce du décès de l’ancien président malien, Ibrahim Boubacar Keita, plusieurs personnalités maliennes ou non lui ont rendu hommage. Parmi les personnalités étrangères à s’être exprimé figurent les anciens présidents François Hollande de la France et Mahamadou Issoufou du Niger. Pour ce dernier, IBK était un homme cultivé, un grand patriote et un panafricaniste engagé. Réagissant sur twitter, l’ancien président nigérien a présenté ses condoléances à la famille de l’ancien président qu’il avait cotoyé et avec qui il avait travaillé au sein de l’internationale socialiste.

Son ancien collègue français, François Hollande a lui aussi réagi à l’annonce du décès de l’ancien président. « Je connaissais depuis longtemps monsieur Keïta, nous avons travaillé ensemble dans les opérations que nous avions déclenchées… C’était un amoureux de la langue française.(…) il avait une très belle connaissance des auteurs africains et français, il était capable de déclamer des poèmes » a affirmé l’ancien président français sur France 24 tout en saluant « un Africain fier de son continent, qui travaillait en bonne intelligence avec ses collègues de l’ouest de l’Afrique »