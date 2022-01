Le monde a perdu des jumeaux très célèbres ces derniers jours. Décédé l’un après l’autre à quelques jours d’intervalles, les frères Bogdanoff se sont éteints après avoir contracté le virus qui endeuillent plusieurs familles dans le monde depuis plus de deux ans maintenant.

Grichka Bogdanoff a été le premier à s’éteindre après avoir contracté le Covid-19. Six jours plus tard, c’est son jumeau Igor Bogdanoff qui est aussi décédé après plusieurs jours passés dans le coma. La maladie a finalement eu raison des célèbres frères qui n’avaient pas reçu de doses de vaccin contre le coronavirus depuis le démarrage de la campagne lancée par les autorités françaises. Après leur décès, des proches des jumeaux ont commencé à faire des révélations dans la presse. les Bogdanoff partageaient l’avis de Didier Raoult sur le vaccin. Hier mardi, Pierre-Jean Chalençon révélait que les célèbres frères se croyaient immunisés bien qu’ils n’avaient pas reçu de doses de vaccin contre le coronavirus.

Ce mercredi, une nouvelle révélation sur les célèbres jumeaux fait le tour des médias. Cette fois-ci c’est Damien Nougarede, l’agent des Bogdanoff qui s’est laissé aller à des confidences dans les colonnes du Parisien ce jour. A l’en croire, les célèbres jumeaux prévoyaient de rencontrer le pape François au sujet de leur projet de livre sur lequel il travaillé depuis un moment déjà concernant Dieu et la science. « Ils voulaient écrire la suite de leur plus gros succès […] en racontant la place de Dieu dans la science et la place de la science dans la religion (…) Pour ça, ils avaient même prévu de faire participer le pape François, qu’ils devaient rencontrer dans les prochains mois. », a confié Damien Nougarede.