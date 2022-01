Eric Houndété, le président du parti les Démocrates a des griefs contre la Communauté Economique des Etats de l’Afrique (Cedeao). En effet, à l’occasion d’une cérémonie de présentation de vœux hier mercredi 19 janvier, le patron de ce parti d’opposition a accusé l’organisation sous-régionale d’avoir annihilé les efforts de toute l’opposition pour des élections inclusives en 2019, 2020 et 2021.

« Pour devenir résolument la communauté des peuples au service des peuples »

« La Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest a annihilé nos efforts aussi bien en 2019 qu’en 2020 et en 2021 pour une élections inclusives. Chacun de vous sait le rôle que cette Cedeao a joué pour entériner ces élections exclusives auxquelles nous avons eu droit » a déclaré le patron des Démocrates. Plus loin, il dira que cette institution sous-régionale comme les autres, doit cesser d’être « le syndicat des chefs d’Etat en mal de confiscation de l’espace public, politique, pour devenir résolument la communauté des peuples au service des peuples ».

Ils doivent être immortalisés

Dans la même veine il va exprimer le « soutien particulier (du parti Les Démocrates) au peuple malien en lutte pour trouver sa bonne voie ». Eric Houndété fera remarquer « qu’en ce moment, plusieurs peuples africains sont en lutte contre les dictatures et les nouvelles formes de colonisation marquées par l’aide au développement, puis portées par les institutions régionales et internationales incapables d’empêcher les troisièmes mandats, et des chefs d’Etat asservis ».

« Le parti Les Démocrates s’associe aux peuples déterminés à s’affranchir de la servitude et de l’esclavage dont les valets opérationnels sont commis à entretenir le terrorisme » a-t-il poursuivi. L’homme en a même profité pour saluer la mémoire des soldats béninois tombés dans le Nord du pays dans le combat contre le djihadisme . Il a souhaité que ces militaires soient immortalisés.