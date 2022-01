C’est un secret de polichinelle. Le gouvernement béninois a dévoilé début janvier son Programme d’Actions (PAG II) pour le quinquennat (2021-2026). Dans le secteur de l’énergie, plusieurs projets sont prévus notamment la construction d’une unité flottante de stockage et de gazéification. Le ministre de l’énergie Jean-Claude Houssou est revenu en détail sur ce projet dans un élément diffusé par la radio nationale.

Pour alimenter les centrales électriques

« Nous avons un projet majeur qu’on appelle l’Unité flottante de stockage et de gazéification qui va être construite pour pouvoir nous permettre d’alimenter nos centrales électriques et aussi des industriels qui auront besoin de gaz » a expliqué Jean-Claude Houssou. Il rappelle que les maîtres mots du gouvernement dans le secteur énergétique, sont : autonomie, transition énergétique à travers les énergies renouvelables , sécurité électrique et efficacité énergétique. « Nous sommes passés de 0 à près de 70% aujourd’hui » se réjouit l’autorité.

L’objectif , c’est de « dépasser largement ces 100% d’autonomisation en terme de capacité énergétique propre produit sur notre territoire » a-t-il poursuivi. D’autres projets sont annoncés dans le cadre du Pag II comme cette centrale hydroélectrique de 128 Mw qui aura une vocation multifonctionnelle selon l’autorité. En effet, « elle sera capable de produire de l’électricité d’une part, deuxièmement, d’assurer l’irrigation des terres traversées et troisièmement, de contribuer à la gestion intégrée des ressources en eaux pour mieux gérer les problèmes d’inondation dans le sud Bénin ».