C’est un fait hors du commun qui s’est récemment produit aux Etats-Unis. Alexis Avila, une femme âgée de 18 ans, a, après son accouchement, jeté son bébé dans les ordures. Les faits se sont déroulés le 7 janvier 2022, dans l’Etat du Nouveau-Mexique. Les images de la scène ont été capturées par les caméras de vidéosurveillance d’un magasin. On peut voir la jeune adulte jeter son enfant vivant dans une benne à ordures, avant de repartir dans une voiture blanche.

Elle « a reconnu avoir jeté son bébé »

Six heures plus tard, trois personnes qui passaient près des poubelles ont été alertées par les cris du nouveau-né. Ce sont elles qui l’ont sauvé et ont contacté les autorités. Quelques temps après, les images de vidéosurveillance ont permis à ces dernières de retrouver la mère de l’enfant et de l’arrêter le jour suivant. Au cours d’une conférence de presse, August Fons, chef de la police de Hobbs, a déclaré qu’Alexis Avila « a reconnu avoir jeté son bébé, nous expliquant avoir paniqué juste après l’avoir mis au monde ». Selon ses propos, elle ne savait qu’elle était enceinte jusqu’au jour où elle a accouché. « Elle dit avoir eu des douleurs vives dans le ventre et avoir accouché dans les toilettes chez ses parents. Prise de panique, elle ne savait pas quoi faire, ni qui appeler » a ajouté le chef de police. Suite à son interpellation, Alexis Avila a été inculpée pour tentative de meurtre et de maltraitance d’enfants. Pour ces faits, elle pourrait passer 15 années derrière les barreaux.

Son petit garçon, en outre, avait été retrouvé dans un état inquiétant, selon les services de police de Hobbs. En effet, il était dans « état très faible, enveloppé dans une couverture humide et tachée de sang séché, à l’intérieur d’un sac-poubelle qui contenait d’autres ordures » et avait toujours son cordon ombilical. Après avoir bénéficié des soins adéquats, il se porte actuellement mieux. Il a été mis sous la garde du Département de l’enfance, de la jeunesse et des familles du Nouveau-Mexique.

