L’information fait le tour de la toile depuis quelques minutes. Une fusillade a éclatée dans la matinée de ce mercredi 19 Janvier 2022. Malheureusement, selon nos informations une personne a perdu la vie au cours de la fusillade. Un homme serait activement recherché par les forces de l’ordre.

Une personne est décédée ce jour au cours d’une fusillade en France plus précisément à Nice. Selon les premiers éléments, des coups de feu auraient été entendus pendant une interpellation dans le secteur. Les forces de l’ordre serait sur place selon nos sources. Le secteur a très rapidement été bouclé et la police via un post sur le réseau social de l’oiseau bleu a conseillé d’éviter la rue de la Buffa à Nice. Plus d’informations dans les prochaines heures.

Opération de Police en cours, 7 rue de la BUFFA à Nice.

Restriction de circulation, éviter le secteur. pic.twitter.com/KVJ0tb0ZHg — Police Nationale 06 (@PoliceNat06) January 19, 2022