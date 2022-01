Valérie Pécresse finira par soutenir Emmanuel Macron au soir du premier tour des prochaines présidentielles en France. C’est du moins ce qu’il convient de retenir de la publication qui a été faite ce vendredi 21 janvier par Eric Zemmour sur le réseau social de l’oiseau bleu. L’ancien polémiste français a notamment appelé dans son Tweet, la candidate des Républicains (LR) « madame 20h02 ».

« Madame Pécresse, c’est madame 20h02 »

« Madame Pécresse, c’est madame 20h02. Le soir du premier tour, à 20h02 elle appellera à voter Macron contre moi. », peut-on lire dans la publication qu’il a faite sur Twitter. Ces mots du candidat d’extrême droite ne sont pas restés sans réactions de la part certains internautes. Ces derniers ne sont pas allés par quatre chemins pour indiquer qu’il en fera de même avec la candidate du Rassemblement National.

« Et à 20h03, vous appellerez à voter Le Pen contre Macron. », a réagi un internaute en commentaire à sa publication. Notons que la femme tenante d’une ligne libérale et régalienne avait été approchée dès les débuts par l’entourage d’Emmanuel Macron. On note par exemple l’ancien premier ministre Édouard Philippe qui avait pour mission de rallier à lui la droite modérée.

Pécresse devant Zemmour et Le Pen

Pour l’heure, Valérie Pécresse continue d’être au coude à coude avec la candidate du Rassemblement National dans les différents sondages réalisés. Selon le baromètre OpinionWay – Kéa Partners réalisé pour Echos et Radio Classique rendu public ce 20 janvier, la candidate Les Républicains à 18 % alors que Marine Le Pen en est à 17 %. Emmanuel Macron qui continue d’être le favori est à 24% et Zemmour pour sa part à 13 %.

Madame Pécresse, c’est madame 20h02. Le soir du premier tour, à 20h02 elle appellera à voter Macron contre moi. — Eric Zemmour (@ZemmourEric) January 21, 2022