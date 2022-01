En France, Éric Zemmour a annoncé sa candidature à la présidentielle il y a quelques semaines. Il a depuis démarré un marathon en apparaissant tour à tour dans des meetings, des émissions télé mais aussi en s’attaquant à ses adversaires. La nouvelle cible du polémiste devenu candidat est la star Maître Gims (devenu Gims) qui a apporté son soutien à la candidate LR Valérie Pécresse.

D’abord membre du groupe Sexion d’Assault avant de connaître une carrière solo fulgurante, Gims reste attaché à ses valeurs musulmanes. Dans une vidéo non datée, postée sur la toile et relayée par le candidat Zemmour, Gims appelle ses fans à ne plus lui souhaiter une bonne année, rappelant que cela ne faisait pas partie de sa culture musulmane. Une déclaration qu’a voulu dénoncer Eric Zemmour en accompagnant son post du commentaire laconique : « Maître Gims, soutien de Valérie Pécresse, vous parle d’identité ».

« S’il vous plaît avec les bonnes années et nouvel an… laissez-moi avec ça (…) Vous savez bien que je ne suis pas dans ça… je n’ai jamais répondu à ça. Mais vous continuez à m’envoyer des bonnes années… En plus les muslims, on a la même conviction… C’est des muslims la plupart qui m’envoient ça. Les frères on ne fête pas ça. Est-ce que les compagnons (ndlr : du prophète) ils ont fêté le nouvel an ? » a entre autres affirmé l’artiste. Avec ce post, le polémiste fait d’une pierre deux coups : dénoncer l’immigration qui fait venir selon lui des personnes qui ne partagent pas les valeurs de la France, mais aussi s’attaquer à sa rivale Valérie Pécresse.