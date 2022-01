La marine américaine a déclaré mardi qu’elle prenait des dispositions pour récupérer un avion de combat F-35C tombé dans la mer de Chine méridionale après un accident d’atterrissage cette semaine. Sept militaires américains ont été blessés dans l’accident de lundi sur le pont du porte-avions USS Carl Vinson et le pilote s’est éjecté, a indiqué la Marine. « Je peux confirmer que l’avion a percuté le poste de pilotage lors de l’atterrissage et est ensuite tombé à l’eau », a déclaré le lieutenant Nicholas Lingo, porte-parole de la 7e flotte américaine. « La marine américaine prend des dispositions pour les opérations de récupération de l’avion F-35C », a-t-il ajouté.

Pour que les navires de sauvetage américains se rendent sur les lieux du crash, il va falloir entre 10 à 15 jours et l’opération de récupération pourrait prendre jusqu’à 120 jours, selon l’ancien directeur des opérations au Joint Intelligence Center du Commandement américain du Pacifique à Hawaï, Carl Schuster. Il a estimé que « la Chine essaiera de localiser l’épave et de l’étudier à l’aide de sous-marins et de l’un de ses submersibles de plongée profonde », a rapporté CNN.

Pékin va prétendre qu’il cherche à faire cesser un danger potentiel

« La récupération de l’avion par des bateaux de commerce ou ceux de ses garde-côtes permettra à Pékin de prétendre qu’il cherche à faire cesser un danger potentiel pour l’environnement ou qu’il retire du matériel militaire étranger de ses eaux territoriales », a ajouté Schuster. Il faut noter que les navires de guerre et garde-côtes chinois maintiennent une présence constante dans ces eaux.

Plusieurs incidents impliquant le F-35

Il s’agit par ailleurs du deuxième accident impliquant un F-35, fabriqué par Lockheed Martin, et un porte-avions en un peu plus de deux mois. Un F-35 du HMS britannique Queen Elizabeth s’est écrasé dans la mer Méditerranée en novembre, bien que le pilote se soit éjecté et ait été ramené en toute sécurité au navire. Le ministère britannique de la Défense a déclaré que l’avion avait été récupéré par la suite. Plus tôt ce mois-ci, un chasseur sud-coréen F-35A a effectué un atterrissage d’urgence pendant l’entraînement. En avril 2019, un chasseur furtif japonais F-35 s’est écrasé dans l’océan Pacifique près du nord du Japon, tuant le pilote.