La situation en Ukraine fait l’actualité depuis plusieurs mois. Les Russes accusent les occidentaux de vouloir violer un accord datant de plusieurs décennies et portant sur l’avancée de l’OTAN vers l’Est. Ces dernières semaines, les occidentaux ont, quant à eux, accusé la Russie d’avoir massé des troupes près de l’Ukraine, qu’elle s’apprêterait d’ailleurs à envahir.

Depuis, entre l’occident et les russes, la tension est palpable. «Nous n’accepterons aucune concession… Nous sommes déçus des signaux venant ces derniers jours de Washington, mais aussi de Bruxelles» a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Riabkov à la presse russe. Cette intervention survient à quelques heures de la rencontre entre les russes et les USA à Genève. Pour rappel, la Russie rejette totalement la volonté de l’OTAN d’intégrer l’Ukraine. Une condition qui ne semble pas rencontrer l’accord des américains.

Quant à une possible suspension des pourparlers : «C’est un scénario tout à fait possible (…) Si nous tournons en rond, si nous ne voyons pas que l’autre partie est prête à prendre en compte nos priorités, à réagir de manière constructive, alors dialoguer sera inutile» avertit M. Riabkov. Une option qui renforcerait les tensions entre les américains et les russes. Pour rappel, Joe Biden avait avertit de sanctions « jamais vues » en cas d’attaque russe contre l’Ukraine.