Au Bénin, le Programme d’actions du gouvernement (PAG) sur la période 2021-2026 a été présenté ce jeudi 06 janvier aux ministres, préfets, cadres des ministères, directions et agences de l’Etat. C’était à la salle Bleue du Palais des Congrès de Cotonou. Selon les explications d’Achille Houssou, président du comité technique chargé de l’élaboration de ce second PAG, le Bénin va réaliser en moyenne un taux de croissance de 8,3% sur la période 2021-2026.

1.300.000 emplois directs et indirects à créer en 5 ans

« Pour le quinquennat passé, nous étions à une moyenne de 5%, ce qui était quand même conforme à nos projections. Les investissements qui vont se faire (dans le cadre du PAG II) sont estimés à 12.000 milliards…pour réaliser un taux de croissance moyenne de 8,3% pour les 5 ans et atteindre un taux de croissance à deux chiffres à l’horizon 2026 » a ajouté le président du comité technique chargé de l’élaboration du PAG II. La mise en œuvre de ce programme devrait permettre de générer plus de 1.300.000 emplois directs et indirects selon le gouvernement.

189 projets du PAG I se poursuivent dans le PAG II pour un coût total de 7658 milliards de Fcfa.

Retenons que 189 projets du PAG I se poursuivent dans le PAG II pour un coût total de 7658 milliards de Fcfa. Le PAG II ne contient que 153 nouveaux projets à exécuter avec 4363 milliards de FCFA. Le gouvernement a rappelé qu’il dispose déjà d’un financement de 3431 milliards de Fcfa. Le PAG est devenu l’unique instrument de planification opérationnelle au Bénin. Le ministre Abdoulaye Bio Tchané, représentant le chef de l’Etat, a expliqué que l’exercice avait pour but de permettre aux ministres, préfets, cadres des ministères, directions et agences de l’Etat, d’avoir la même compréhension du contenu de ce document.