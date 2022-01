Il y a sept ans, la société spatiale d’Elon Musk, SpaceX a lancé sa première mission hors de l’orbite terrestre pour la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), et depuis lors, son étage supérieur est resté. Mais, selon une communauté d’observateurs, il connaîtra bientôt une fin en s’écrasant sur la Lune. En effet, SpaceX avait été chargé de lancer l’observatoire climatique de l’espace profond (DSCOVR) de la NOAA avec la fusée Falcon 9, vers le point de Lagrange Terre-Soleil L1, en face du point L2 auquel le télescope spatial James Webb de la NASA était arrivé le 24 janvier.

DSCOVR a été la première mission de SpaceX à quitter l’orbite terrestre et c’était la première fois que le deuxième étage de la fusée ne pouvait pas utiliser l’atmosphère terrestre pour se désorbiter, une tactique régulièrement utilisée pour réduire les débris spatiaux. Après avoir effectué une longue combustion pour atteindre une orbite de transfert, le deuxième étage de la fusée est devenu obsolète lorsque l’Observatoire du climat de l’espace profond a commencé son voyage vers un point Soleil-Terre de Lagrange.

Sur le point de se croiser avec la lune le 4 mars

Le lanceur était suffisamment haut pour ne pas avoir suffisamment de carburant pour retourner dans l’atmosphère de notre planète, mais il manquait également d’énergie pour échapper à la gravité du système Terre-Lune. Maintenant, les experts disent que la fusée est sur le point de se croiser avec la lune le 4 mars. Selon Bill Gray et une équipe d’observateurs collectant des données supplémentaires, le deuxième étage de SpaceX devrait s’écraser sur la Lune le 4 mars. Puisque seule une poignée de missions orbite autour de la Lune, une collision est improbable.

Plus tôt ce mois-ci, Bill Gray, qui écrit le logiciel Project Pluto largement utilisé pour suivre les objets géocroiseurs, les astéroïdes et les comètes, a lancé un appel aux astronomes amateurs et professionnels pour qu’ils fassent des observations supplémentaires de la fusée. Avec ces nouvelles données, Gray pense que l’étage supérieur du Falcon 9 entrera probablement en collision avec la face cachée de la lune, près de l’équateur, bien qu’il soit difficile de prédire avec précision l’effet de la lumière du soleil « poussant » sur la fusée et modifiant légèrement son orbite.

Les effets sont imprévisibles

« Ces effets imprévisibles sont très faibles », a déclaré Gray. « Mais ils s’accumuleront d’ici le 4 mars », a-t-il ajouté, ce qui signifie que d’autres observations seront nécessaires pour affiner l’heure et le lieu précis de l’impact. Si la prédiction est correcte, elle permettra aux satellites actuellement en orbite autour de la Lune, y compris le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA et le vaisseau spatial indien Chandrayaan-2, de collecter des observations sur le cratère d’impact. En 2009, la NASA a intentionnellement écrasé un étage de fusée usé sur la lune dans ce but précis.