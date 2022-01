Le Président français, Emmanuel Macron et le Président du Conseil européen, Charles Michel ont apporté leur soutien aux sanctions prises par la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) contre le Mali. Une position qui va envenimer les tensions entre le Mali et la France.

L’UE et la France ont approuvé les sanctions infligées par la CEDEAO contre la Mali. Le Président français, Emmanuel Macron et le Président du Conseil européen, Charles Michel ont fait savoir, ce mardi 11 janvier 2022 à l’Elysée au cours d’une conférence de presse, qu’ils apportent leur soutien inconditionnel aux Chefs d’Etat Ouest-Africains par rapport aux sanctions prises contre le Mali.

«‘’Nous soutenons » les mesures diplomatiques et économiques prises par la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest et l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) à l’encontre du Mali » a affirmé Emmanuel Macron. Il a expliqué que l’Europe se prépare même à renforcer ses sanctions contre le Mali. « D’ici à la fin du mois il y aura une réunion formelle pour que l’UE et l’ensemble des pays qui la composent puissent accompagner cette décision de sanctions» a déclaré le Président Emmanuel Macron.

Des tensions entre le Mali de Goïta et la France de Macron

Pour rappel, les tensions étaient déjà très vives entre la France et le Mali autour de la question de la durée de la transition. La volonté du pouvoir Goïta de travailler avec les russes, tout comme le fait la Centrafrique n’a pas été du goût de la France qui voit d’un mauvais oeil l’arrivée des forces de Wagner dans le pays, de peur de perdre son influence sur cet énième pays africain. Il faut signaler que lors de la réunion des Chefs d’ Etat de la CEDEAO à Accra au Ghana le dimanche 09 janvier 2022, il a été décidé en plus de l’imposition des sanctions économiques et financières, la fermeture des frontières des pays de la CEDEAO avec le Mali.