Le patron de la société privée spatiale américaine SpaceX, Elon Musk a fait part de ses inquiétudes concernant la baisse du taux de natalité. Dans une série de tweets, le milliardaire américain a indiqué qu’il voudrait que la baisse du taux de natalité soit une grande préoccupation pour les gens. C’était le mercredi 19 janvier 2022, qu’il avait fait part de ses inquiétudes, alors que le monde continue de faire face à la pandémie due au nouveau coronavirus (covid-19).

« Un des plus grands risques pour la civilisation »

D’après Elon Musk, si cette baisse de la natalité ne ralentit pas, il n’y aura pas assez d’humains pour la planète Mars. « S’il n’y a pas assez de monde pour la Terre, il n’y en aura certainement pas assez pour Mars » a-t-il laissé voir sur le réseau de l’oiseau bleu, avant d’ajouter que : « Nous devrions être beaucoup plus inquiets de l’effondrement de la population ». Notons que ce n’est pas la première fois que l’homme le plus riche du monde fait part de ses inquiétudes concernant la baisse de la natalité. A l’occasion du CEO Council annuel du Wall Street Journal qui avait eu lieu l’année dernière, il avait estimé que le faible taux de natalité ainsi que sa baisse rapide est : « l’un des plus grands risques pour la civilisation ».

Pour rappel, la baisse de la natalité a été constatée par la banque mondiale. Selon l’institution internationale, il y a une baisse constante du taux de natalité constante depuis 1960.