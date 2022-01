Triste nouvelle. Un sans- abri a été retrouvé mort dans un camion à ordures aux USA au début de cette semaine. Les causes réelles de son décès ne sont pas encore connues. La police a ouvert une enquête pour faire la lumière sur le drame.

Pas de chance pour un sans-abri aux Etats-Unis. Jermaine Watts, un sans domicile fixe âgé de 42 ans, a été retrouvé mort dans la partie mécanique du camion à ordures. Pour le moment les résultats de l’autopsie ne sont pas connus mais le service de police de Hammond a une explication. Il semblerait que le sans-abri se serait endormi dans une benne à ordures pour échapper au froid qui s’est abattu sur la ville ces dernières jours.

Des sources indiquent que les températures actuelles sont très basses. Le SDF serait donc mort écrasé lorsque le système mécanique du camion à ordures a été activé. Selon nos sources, une page GoFundMe a été créée par la famille pour payer les frais funéraires du regretté SDF. Un peu plus de 700 $ a été récolté au moment où nous rédigeons cet article. La police pour l’instant ne soupçonne pas qu’un acte criminel a été commis et attends les résultats toxicologiques pour voir plus clair dans cette affaire et tiré les conclusions.