Ce n’est plus un secret. La Présidentielle en France se tient dans moins de 3 mois. On assiste alors à une reconfiguration de la sphère politique du pays de l’ex-Président Jacques Chirac. Au fur et à mesure que le temps passe, les personnalités politiques qui ont pour ambition de diriger le pays se dévoilent.

En avril prochain, les français seront appelés aux urnes pour choisir leur Président. Depuis plusieurs années, certaines personnalité avaient affiché leurs ambitions pour 2022 et ne manquait pas d’être présents dans les médias. A mesure qu’on s’approche de la présidentielle, des personnalités qui n’étaient pas attendues sur la ligne de départ ont commencé à se manifester. Le mois dernier, le polémiste Eric Zemmour annonçait sa candidature dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Ce samedi c’est une autre personnalité très connu dans le pays pour avoir été ministre qui affiche ses ambitions.

Une nouvelle candidate pour la présidentielle en France qui doit se tenir en Avril prochain. Une ancienne ministre a annoncé sa candidature au détour d’un déplacement à Lyon ce samedi 15 Janvier 2022. Christiane Taubira, puisque c’est d’elle qu’il s’agit sera sur la liste de départ. Elle l’a annoncé ce jour pendant son déplacement à Lyon. « Je suis candidate à la présidence de la République », a déclaré l’ancienne ministre qui a précisé les raisons de son engagement. «Je m’engage auprès de vous parce que je partage avec vous une aspiration à un autre mode de gouvernement, qui sache écouter, décider en clarté et en responsabilité», précise Mme Taubira. il faut dire que jusque là l’actuel président Emmanuel Macron qui a la possibilité de se présenter pour un deuxième et dernier mandat n’a pas encore dit son mot mais son épouse hier sur RTL a affirmé que le Président Macron a « très envie » de se présenter mais qu’il n’a pas encore décidé.