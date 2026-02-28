Bénin une élève se suicide à Zinvié après des résultats jugés insatisfaisants en classe

Une élève de 18 ans inscrite en classe de seconde au Collège d’enseignement général (CEG) de Zinvié, dans la commune d’Abomey-Calavi, a mis fin à ses jours le mercredi 25 février 2026 à son domicile. La jeune fille aurait ingéré une substance toxique tôt dans la matinée, selon des informations rapportées par le média béninois Le Potentiel.

Le drame se serait produit aux environs de 6 heures. Alertés, des proches ont découvert la victime sans vie avant l’arrivée des secours. Les autorités compétentes ont ouvert une enquête afin de déterminer avec précision les circonstances de ce décès.

Une situation scolaire évoquée par les proches

D’après des éléments relayés par Le Potentiel, la lycéenne rencontrait depuis plusieurs semaines des difficultés dans son parcours scolaire. Ses résultats auraient été jugés insuffisants, ce qui aurait entraîné des tensions au sein de son environnement familial.

Des témoignages recueillis par le même média font état de reproches répétés liés à ses performances académiques. Un proche de la famille évoque un climat marqué par des critiques constantes à propos de ses notes. La jeune fille aurait vécu ces remarques comme une pression difficile à supporter. Selon ces témoignages, elle aurait agi par crainte des conséquences de ses résultats scolaires.

Une enquête ouverte pour établir les faits

Les services compétents ont engagé des investigations afin de faire la lumière sur les circonstances exactes du drame. Cette procédure devra notamment permettre de confirmer les causes du décès et de vérifier les éléments avancés par l’entourage. Au Bénin, les décès suspects ou intervenus dans des conditions non naturelles font généralement l’objet d’un constat des autorités de police et, le cas échéant, d’investigations complémentaires pour établir les responsabilités ou écarter toute autre hypothèse.

Dans le milieu scolaire, ce décès a suscité une vive émotion. Les camarades de la victime ainsi que les membres de l’établissement se retrouvent confrontés à une situation difficile, marquée par la disparition brutale d’une élève.