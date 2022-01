L’information selon laquelle, Kylian Mbappé pourrait prolonger son séjour à Paris n’est visiblement pas du goût de Florentino Pérez. Selon des informations rapportées par ABC, si l’attaquant français rate l’occasion de rejoindre la capitale espagnole cet été, il ne sera plus le bienvenu après. Le patron du Real Madrid aurait été assez formel sur ce point selon les précisions du média.

Cette information intervient dans un contexte où le Real Madrid a été bloqué à plusieurs reprises alors qu’il essayait de recruter le jeune joueur. Déjà, il a rencontré un échec en 2017. Le scénario de 2021 aurait été celui qui est le plus récent. Alors que le club espagnol était prêt à débourser 200 millions pour l’attaquant français, le Paris Saint Germain a opposé un refus catégorique à sa demande.

Plusieurs échecs du Real Madrid dans ce dossier

Les négociateurs espagnols avaient été obligés de rebrousser chemin en attendant la fin du contrat de l’attaquant français pour qu’il soit à même de choisir par lui-même son club. Mais selon certaines informations rapportées récemment par l’ESPN, une entente serait en train d’être trouvée entre le Paris Saint Germain et Kylian Mbappé. On retient également que l’entourage du jeune joueur serait favorable à la possibilité d’une prolongation du contrat à une durée plus courte. La durée pourrait aller de deux ou de trois ans.