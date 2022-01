La chanteuse « Diamonds » et magnat de la mode, 33 ans, est enceinte et attend son premier bébé avec le rappeur A$AP Rocky. Le couple a été photographié à New York ce week-end, où Rihanna a fait ses débuts avec son baby bump tout en portant une longue veste rose. Ses vêtements d’extérieur surdimensionnés étaient déboutonnés en bas pour révéler sa bosse croissante ornée d’une croix en or avec des bijoux colorés. Le couple est montré main dans la main, souriant l’un à l’autre.

En mars 2020, Rihanna a déclaré à British Vogue que dans 10 ans elle aurait « des enfants, trois ou quatre » même si elle n’avait pas encore trouvé Mr. Right. « J’ai l’impression que la société me donne envie de me dire : ‘’Oh, tu t’es trompé…’’ Ils vous diminuent en tant que mère s’il n’y a pas de père dans la vie de vos enfants », a-t-elle déclaré. « Mais la seule chose qui compte, c’est le bonheur, c’est la seule relation saine entre un parent et un enfant. C’est la seule chose qui puisse vraiment élever un enfant, c’est l’amour », avait déclaré la star.

« Je serais un père incroyable »

Rihanna, 33 ans, et A$AP Rocky, également 33 ans, sont amis depuis des années et ont rendu public leur relation amoureuse en mai 2021. A$AP Rocky avait appelé sa compagne « l’amour de ma vie » lors d’une interview avec GQ, ajoutant que la paternité était « dans mon destin, absolument ». « Je pense que je serais un père incroyable, remarquablement incroyable dans l’ensemble », a-t-il déclaré.