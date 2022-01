L’Union européenne mène des négociations avec les États-Unis, le Qatar et l’Azerbaïdjan sur les livraisons de gaz si la Russie décidait de réduire ou de suspendre ses livraisons, a fait savoir ce dimanche le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. «Nous devons être prêts si la diplomatie échouait. Nous considérons toutes les options et scénarios, notamment le travail avec nos partenaires, dont les États-Unis, le Qatar et l’Azerbaïdjan si la Russie décidait de réduire ou de suspendre ses livraisons», a-t-il écrit dans son blog.

L’Union européenne travaille sur de nouvelles sanctions contre la Russie qui pourraient priver Moscou de biens nécessaires pour ses ambitions stratégiques, a déclaré ce dimanche le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, dans son blog. « Dans le cadre de notre travail sur la dissuasion, nous nous sommes avancés avec la préparation d’une réponse à impact élevé qui pourrait infliger des coûts graves à l’économie et le système financier russe. Nous considérons également des mesures du contrôle des exportations qui auraient un effet à long terme en refusant de fournir à la Russie des produits nécessaires pour accomplir ses ambitions stratégiques« , a-t-il écrit. (TASS)