L’ancien président béninois Nicéphore Dieudonné Soglo a adressé ses vœux à la nation dans un message relayé par les médias. « Hercule », comme aimait bien l’appeler sa femme, a souhaité la santé et la paix à ses compatriotes. « 2021 a vécu, avec son lot d’évènements, d’émotions et de résolutions pour chacun d’entre nous. En ce début de 2022, je voudrais renouveler à toutes les Béninoises et à tous les Béninois, mes vœux de santé et de paix » a écrit le premier président de l’ère du renouveau démocratique dans son message de vœux.

Pour que « les reliques de cette Conférence ne soient jamais l’otage… »

Il a par ailleurs invité ses compatriotes à sauvegarder le pacte social commun pour la liberté et la démocratie. « Elles sont nos indéniables reliques de la Conférence Nationale des Forces Vives de février 1990 » estime le président-maire. Pour lui, ses compatriotes doivent « faire en sorte que les reliques de cette Conférence ne soient jamais l’otage des péripéties du moment ». « Continuons donc à donner de toute notre énergie pour la survie de la démocratie comme c’est le cas depuis le renouveau démocratique de 1990 » dira Nicéphore Soglo.

L’ex-locataire du Palais de la Marina a également eu une pensée pour « tous ceux qui ont été emprisonnés, exilés voire persécutés à cause de leur engagement pour l’idéal démocratique ». Il a en outre témoigné sa « reconnaissance aux martyrs tombés avec honneur sur le champ de bataille » .