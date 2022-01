Les exolunes ne sont pas facile à trouver. Ces lunes extrasolaires ont un format plus réduit que les exoplanètes autour desquelles elles gravitent. Jusqu’à présent les astronomes ont déniché plus de 10.000 exoplanètes, « mais les exolunes sont beaucoup plus problématiques » comme l’indique dans un communiqué un des astronomes américains qui a réussi à détecter récemment une exolune à près de 6000 années-lumière de la terre.

Cet exosatellite aurait plus du double de la taille de la terre. 2, 6 fois plus grande que notre planète selon les travaux des astronomes américains publiés dans la revue Nature Astronomy. Ces scientifiques de l’Université de Columbia, dans l’Etat de New York, pensent avoir mis la main sur la toute première « exolune ». Cette lune extrasolaire orbiterait autour de Kepler-1708b, une planète extrasolaire de la même taille que Jupiter. L’ exolune se trouverait à quelque 6000 années-lumière de notre planète, la terre.

Elle réaliserait une orbite complète en quatre jours

Selon les scientifiques du pays de l’oncle Sam, l’ astre en question réaliserait une orbite complète en quatre jours seulement. Il faut dire que la lune extrasolaire est un satellite naturel qui orbite autour d’une exoplanète ou d’un autre corps extrasolaire plus grand que lui. Son existence demeurait jusque-là très probable. D’après l’étude empirique du satellite naturel de notre système solaire, ils existent en très grand nombre. La majorité des exoplanètes détectées à ce jour sont des géantes gazeuses, or, dans notre Système solaire, les géantes gazeuses ont de nombreux satellites naturels.