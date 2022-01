C’est une histoire incroyable qui est rapportée par la presse canadienne. Une grand-mère a été condamnée à près de deux ans de prison (22 mois plus exactement) pour des faits d’agressions sexuelles. En effet, l’accusée a plaidé coupable devant le tribunal en février dernier et a reconnu avoir agressé son petit-fils mineur au moment des faits. Elle aurait agressé son petit-fils a plusieurs reprises et a même eu une relation sexuelle complète avec ce dernier sous l’emprise de stupéfiants.

Outre sa condamnation, l’accusée est inscrite pour 20 ans sur la liste des prédateurs sexuels. Pour des raisons de protection de l’enfance, les identités de la victime et de sa grand-mère n’ont pas été révélées. L’accusée ne pourra pas non plus s’approcher de son petit-fils à sa sortie de prison, ni de jeunes mineurs sauf en présence d’autres adultes. Des règles strictes pour éviter de nouvelles agressions.