Le rappeur américain Kanye West s’est récemment moqué de l’acteur Will Smith et de son épouse Jada Pinkett. C’était en effet au cours d’une interview sur le plateau de l’émission Hollywood Unlocked, où il a confié qu’il n’avait plus l’intention d’exposer ses problèmes personnels en public. Pour cela, il a pris l’exemple du célèbre couple d’acteurs Will et Jada Pinkett Smith.

Elle avait abordé la sexualité dans son couple

Au cours de son intervention, le réalisateur artistique américain a dit qu’il ne voulait pas voler la vedette à ces derniers dans les tabloïds, en abordant ses problèmes dû à sa séparation avec la star de téléréalité américaine Kim Kardashian. Il a par ailleurs continué en tournant en dérision des déclarations faites par le couple de stars, notamment sur le plateau de l’émission de Jada Pinkett Smith «Red Table Talk» diffusée sur le réseau social Facebook. Notons qu’au cours d’un épisode, cette dernière avait notamment abordé la sexualité dans son couple avec Will Smith. A cette occasion, elle avait confié que son mari et elle parlaient davantage de leur histoire, que de sexe. « Je pense qu’on attend de notre partenaire qu’il sache ce dont on a envie, surtout quand il s’agit de sexe. C’est comme si on disait : « Si tu m’aimes, tu dois savoir. Si tu m’aimes, tu devrais lire dans mes pensées ». Et c’est un énorme piège » avait-elle notamment déclaré.

Pour rappel, Kanye West désormais nommé Ye est en pleine procédure de divorce avec la mère de ses enfants Kim Kardashian. Lors du Hollywood Unlocked, il avait notamment accusé son ancienne belle famille d’avoir propagé des fausses rumeurs sur sa vie amoureuse.