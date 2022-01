Bientôt deux ans que George Floyd, un afro-américain a perdu la vie après une interpellation musclée par la police. Né en Caroline du Nord, George Floyd n’avait que 46 ans lorsqu’il a poussé son dernier après son interpellation par la police qui a été alerté par une épicerie.

La mort de cet afro-américain avait suscité une vague d’indignation dans ce pays où les violences policières se font récurrentes. A l’époque de nombreuses manifestations émaillées de violence se sont tenues un peu partout dans le pays. Par la suite, Derek Chauvin le policier qui avait conduit l’interpellation de George Floyd a été déclaré coupable. Il a été condamné à 22 ans et demi de prison. Presque deux ans après, les Etats Unis d’Amérique n’ont pas encore pensé leurs plaies. C’est dans ce contexte que nous apprenons qu’une nièce du regretté afro-américain a été blessée par balles dans son sommeil.

Selon nos recoupements d’informations, Arianna Delane, la petite-nièce de George Floyd âgée de 4 ans a été blessée au torse après que plusieurs coups de feux ont été tirés à Houston dans un appartement du bloc 3300 de Yellowstone Boulevard pendant les premières heures de la nouvelle année. La petite Arianna Delane était dans son sommeil et n’avait aucune idée de ce qui se passait autour d’elle. Derrrick Delane, le père de la petite Arianna a fait des confidences à la chaine ABC13. « Ma fille s’est levée et a dit : ‘Papa, j’ai été touché’ et j’ai été choquée jusqu’à ce que je voie le sang et que je réalise que ma fille de 4 ans a été vraiment touchée« , confie le père de famille visiblement troublé avant de poursuivre « elle ne savait pas ce qui se passait. Elle dormait. » Une enquête a été ouverte par la police. Selon de sources concordantes, le mobile de la fusillade reste inconnu et la police n’a pas encore a cette étape un suspect.