Mike Pompeo, l’ancien patron de la diplomatie américaine a perdu 40 kg en 6 mois. C’est du moins ce qu’il convient de retenir des confidences qu’il a faites au New-York Post. L’ex Secrétaire d’Etat américain fait savoir qu’il a modifié son alimentation et s’adonne beaucoup plus aux exercices physiques depuis qu’il a quitté les affaires. A en croire les déclarations qu’il a faites, il a dû aménager chez lui une salle de sport qui lui permet de s’entraîner au moins six jours dans la semaine.

Il n’a pas manqué de revenir sur les différentes spéculations qui ont été faites sur son physique dès que les modifications ont été remarquées. «Les messages étaient assez méchants ou tout simplement inexacts, spéculant que j’avais des problèmes de santé au cou ou que j’avais un cancer. Personne ne m’a jamais appelé et m’a vraiment demandé : « Hé, qu’est-ce qui s’est passé ? », a mentionné l’ancien proche collaborateur de Donald Trump.

Une aventure présidentielle?

Il est également revenu sur les rumeurs faisant état de ce qu’il serait en train de se préparer pour les prochaines élections présidentielles. « La vérité est que je me prépare vraiment pour 2044 et j’espère être là en 2054 », a confié Mike Pompeo au New-York Post.