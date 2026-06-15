Au G7, Trump affirme que Poutine et Zelensky sont "ouverts" à la paix en Ukraine

Donald Trump a déclaré lundi que les présidents russe et ukrainien étaient disposés à négocier une sortie de crise, au lendemain de deux appels téléphoniques distincts avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Le président américain a tenu ces propos lors de sa rencontre bilatérale avec le chef de l’État français Emmanuel Macron, en marge du sommet du G7 qui s’est ouvert à Évian-les-Bains, en France.

« Nous avons eu une très bonne conversation hier avec le président Zelensky et le président Poutine. Je pense qu’ils y sont tous deux ouverts », a déclaré Trump aux journalistes présents. Il a précisé vouloir désormais concentrer ses efforts sur le dossier ukrainien après la conclusion d’un accord entre Washington et Téhéran mettant fin aux hostilités entre les États-Unis et l’Iran.

Des appels sans percée officielle

L’entretien téléphonique entre Trump et Poutine, le 14 juin, a duré un peu moins d’une heure, selon le conseiller présidentiel russe Iouri Ouchakov. Ce dernier a indiqué que Trump avait insisté sur la nécessité de mettre fin aux combats et affirmé sa volonté d’influer sur les alliés européens et Kyiv lors du G7. La Maison-Blanche n’a publié aucun compte rendu officiel de cet appel et n’a pas commenté les déclarations du Kremlin.

Poutine aurait, selon Ouchakov, estimé que les récentes frappes ukrainiennes sur des infrastructures civiles russes compliquaient toute perspective de règlement. Il a également conditionné une rencontre avec Zelensky à un déplacement du président ukrainien à Moscou — une exigence que Kyiv n’a pas commentée.

De son côté, Zelensky a qualifié son échange avec Trump de « très bonne conversation », indiquant avoir évoqué les opportunités diplomatiques et les positions des partenaires internationaux. Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre leurs discussions lors du G7, où le président ukrainien est attendu mardi pour une session de travail consacrée à la guerre.

Witkoff et Kushner attendus à Moscou

Selon Ouchakov, Trump et Poutine ont convenu que les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner se rendraient prochainement en Russie pour de nouvelles discussions. Aucune date n’a été précisée. L’Ukraine et la Russie doivent être au centre des échanges entre dirigeants du G7 mardi à Évian, en présence de Zelensky.