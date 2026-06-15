Anniversaire de Trump: un combattant UFC s'en prend à Michelle Obama et crée la polémique (vidéo)

Le combattant américain de l’UFC Josh Hokit a provoqué une controverse lors du gala « Freedom UFC 250 », organisé à la Maison-Blanche à l’occasion du 80e anniversaire du président américain Donald Trump et des célébrations du 250e anniversaire des États-Unis. Après sa victoire contre Derrick Lewis, le poids lourd a tenu des propos visant l’ancienne Première dame Michelle Obama, déclenchant de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

L’incident s’est produit lors de l’interview d’après-combat accordée par Josh Hokit à la suite de son succès face à Derrick Lewis. Alors qu’il s’adressait au public après sa victoire, le combattant a lancé une déclaration visant Michelle Obama, relançant une théorie du complot déjà largement contestée et démentie par plusieurs organismes de vérification des faits.

La séquence a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, où elle a suscité des réactions contrastées. Des internautes ont dénoncé des propos offensants, tandis que d’autres ont relayé l’extrait vidéo. En quelques heures, le nom de l’ancienne Première dame est devenu l’un des sujets les plus commentés autour de l’événement.

Une déclaration qui relance une ancienne théorie du complot

Les propos de Josh Hokit font référence à une affirmation diffusée depuis plusieurs années dans certains cercles politiques et sur internet. Cette théorie prétend que Michelle Obama serait née homme, une allégation qui a été examinée et rejetée à plusieurs reprises par des organismes de vérification des faits, notamment PolitiFact.

En 2025, PolitiFact avait de nouveau publié un démenti après la diffusion de publications d’influenceurs conservateurs qui tentaient de relancer cette affirmation en s’appuyant sur des déclarations sorties de leur contexte. L’organisme avait rappelé que cette théorie avait déjà fait l’objet de nombreuses vérifications concluant à son absence de fondement.

Des précédents récents aux États-Unis

La polémique intervient alors que cette théorie a connu plusieurs résurgences au cours des dernières années. En février 2025, Errol Musk, père de l’entrepreneur Elon Musk, avait suscité de vives réactions après avoir repris publiquement cette affirmation lors d’un podcast.

Michelle Obama, qui a occupé les fonctions de Première dame des États-Unis entre 2009 et 2017 aux côtés de l’ancien président Barack Obama, reste régulièrement la cible de rumeurs et de campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux. Plusieurs organismes spécialisés dans la vérification des faits ont consacré des analyses à ces publications au fil des années.

L’extrait de l’intervention de Josh Hokit continuait de circuler massivement en ligne dans les heures suivant l’événement, alimentant les discussions autour du gala organisé à la Maison-Blanche.