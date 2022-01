La France et 14 autres puissances européennes avaient condamné Moscou dans un communiqué conjoint pour avoir facilité un prétendu déploiement des mercenaires russes du groupe privé Wagner soutenu par la Russie au Mali, où le gouvernement lutte contre une insurrection islamiste. Mais le gouvernement malien a démenti la présence de mercenaires russes dans le pays. Le porte-parole du gouvernement, Abdoulaye Maïga, avait alors démenti dans un communiqué que « des éléments d’une société de sécurité privée » avaient été déployés au Mali.

Il avait plutôt précisé que des « formateurs russes » étaient présents dans le cadre d’un accord bilatéral entre le Mali et la Russie. Pour Moscou également, dont les relations diplomatiques avec l’occident sont à leur plus bas niveau en raison de la tension concernant l’Ukraine, la supposée présence du groupe Wagner au Mali est une accusation sans fondement. « Une réaction à quelque chose qui n’existe pas encore », a dénoncé mardi Vsevolod Tkatchenko, directeur du département Afrique du ministère russe des Affaires étrangères au micro de Sputnik.

L’Afrique n’est pas une arène de confrontation

Pour le diplomate, la réaction de la France et de ses alliés occidentaux est « quelque peu hypertrophiée ». « À notre avis, ce n’est pas l’approche la plus constructive », a-t-il assuré. Selon lui, la Russie « ne voit pas l’Afrique comme une arène de confrontation », mais « de coopération ». « Nous sommes ouverts à l’interaction avec toutes les parties intéressées, y compris l’Union européenne, la Chine et d’autres pays », a déclaré le directeur du département Afrique du ministère russe des Affaires étrangères.