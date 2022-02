Restituées par la France au Bénin depuis le 10 novembre 2021 et après plus de deux mois d’acclimations, les 26 œuvres culturelles seront exposées au Palais de la présidence de la République du Bénin du 20 février au 22 mai 2022. La cérémonie de lancement de l’exposition des 26 trésors royaux d’Abomey dénommée «Art du Bénin, d’Hier et d’aujourd’hui : De la Restitution à la Révélation» est prévue pour le dimanche 20 février 2022 et sera placée sous le haut parrainage du Président de la République du Bénin, Patrice Talon.

Selon Frissons Radio, la ministre française de la culture, Roselyne Bachelot sera présente à la cérémonie d’ouverture de l’exposition de ces 26 œuvres culturelles. Plus d’une centaine d’invités d’ici et d’ailleurs sont attendus pour cette cérémonie de lancement du dimanche. Il faut noter que les 26 trésors royaux d’Abomey restitués par la France seront exposés avec des œuvres de 34 artistes contemporains du Bénin et de la diaspora.

Ces 26 trésors royaux d’Abomey sont déjà posés dans des vitrines dans les deux salles d’exposition. Il reste les derniers réglages tels que l’installation du portique-sanitaire, la finalisation de l’accès aux personnes handicapées ou encore la pose du tapis rouge. En terre de capacité d’accueil, dans la salle des fêtes, il y a une jauge de 100 personnes sur une superficie de 850 m2. C’est dans cette salle des fêtes que seront exposés les 26 trésors royaux. Par contre dans la salle du peuple avec un espace de 1500 m2, il y a une jauge de 200 personnes. Cette 2ème salle accueille les œuvres des artistes contemporains. Signalons qu’il y aura une innovation au cours de cette exposition.

Les organisateurs ont prévu une nocturne mensuelle événementielle et des lectures publiques interactives chaque dernier samedi du mois de 19 heures à 22 heures. Les horaires et jours de visite des 26 trésors royaux et des œuvres d’artistes contemporains sont jeudi et vendredi de 15 heures à 18 heures 30 et samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures 30. L’accès est libre et gratuit et n’est pas obligatoirement conditionné à une réservation en ligne. Les personnes qui vont visiter les 26 œuvres culturelles doivent se munir de leur pièce d’identité et observer scrupuleusement les gestes barrières.

