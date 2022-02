«Art du Bénin, d’hier à aujourd’hui, de la restitution à la révélation ».Tel est le titre de l’exposition consacré aux 26 trésors royaux d’Abomey restitués par la France le 10 novembre 2021. L’exposition s’ouvre le 20 février 2022 au palais de la Marina de Cotonou et va durer trois mois. Ce vendredi 04 février 2022, le ministre du tourisme de la culture et des arts s’est déplacé sur les lieux de l’exposition . Sur place Jean Michel Abimbola est allé faire le constat des préparatifs et a profité, de l’occasion qui lui est offerte sur la chaîne de télévision nationale, pour lancer un appel aux Béninois.

Le ministre du tourisme de la culture, Jean Michel Abimbola demande «aux Béninois du Nord, du Sud, du centre, de l’Est et de l’Ouest qui peuvent faire le déplacement, de venir vivre ce moment exceptionnel, ce moment unique» pour découvrir l’exposition des 26 œuvres culturelles. Cette exposition des 26 œuvres culturelles va durer trois. Il a déclaré que l’exposition des 26 trésors royaux d’Abomey est «un moment qui est suffisamment long pour que chacun puisse s’organiser pour venir voir d’abord les œuvres qui ont été restituées». Pour le ministre Jean Michel Abimbola , «beaucoup en attendent parler. Beaucoup ont peut –être vu à la télévision, dans les télévisions internationales, à la télévision nationale». C’est pour cela qu’il invite les Béninois à venir presque toucher ces 26 trésors royaux d’Abomey pour «se rendre compte évidemment que c’est la réalité parce que beaucoup de Béninois se sont posés des questions» et qu’au lieu de l’exposition, ils se rendront compte que c’est une réalité.

Le ministre du tourisme de la culture dit «aux Béninois que l’art notamment l’art plastique, c’’est une économie. Ce ne sont pas ceux qui sont en rupture de bancs qui sont dans la culture et dans l’art». C’est pour cela qu’il leur dit de venir voir les moyens déployés et «constater comment est-ce que le monde entier, comment est-ce que les meilleurs experts européens, les meilleurs experts américains, les meilleurs experts africains viendront au Bénin pour ces expositions» et «découvrir nos artistes, nos plasticiens qui ont beaucoup de talents , qui sont nombreux» et «cotés sur le marché international ».Mais ,pour le ministre Jean Michel Abimbola , « il en a beaucoup d’autres qui se révèlent ». Il exhorte donc «tous ceux qui aiment bien évidemment même ceux n’aiment pas» mais «ils veulent se rendre compte de dire de quoi parle-t-on au juste ? On parle d’art plastique». Quand on parle d’art plastique, le ministre de la culture a imaginé que «certains doivent se dire mais qu’est –ce qu’on appelle l’art plastique ? Est-ce que c’est des sachets ? Est-ce que c’est des bidons ?» Il a fait savoir qu’«évidemment on peut faire de l’art plastique avec des bidons et avec des sachets». Il convie donc la population béninoise à venir «voir ce qu’on appelle l’art plastique ici au Bénin» et «quelle place nos artistes occupent sur cette scène nationale, continentale et mondiale».

Applis LNT : Android - Iphone