/TASS/. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue français Emmanuel Macron ont tenu lundi soir une autre conversation téléphonique sur la situation ukrainienne, a rapporté le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. « Hier, vers une heure du matin, à l’initiative du président Macron, la deuxième conversation téléphonique entre les dirigeants de la Russie et de la France a eu lieu », a-t-il déclaré. « Les présidents ont continué d’évoquer la situation autour de l’Ukraine », a expliqué le porte-parole.

« Ils ont souligné la nécessité de poursuivre le dialogue par le biais des ministères des Affaires étrangères et des conseillers politiques [dans le format Normandie: Russie, Allemagne, France, Ukraine]« , a annoncé M. Peskov. « Dans l’immédiat, des contacts entre la Russie et la France au niveau des ministres des Affaires étrangères sont également possibles« , a-t-il ajouté.

Conversations de dimanche

Dimanche, le service de presse du Kremlin a fait état d’une conversation entre MM Macron et Poutine, durant laquelle le dirigeant russe a notamment déclaré que c’étaient les forces de sécurité de Kiev qui suscitaient l’escalade dans le Donbass. En outre, la conversation a « attiré l’attention sur les livraisons excessives d’armes et de munitions modernes de la part des pays de l’Otan de l’Ukraine« . En outre, la Russie a souligné que Kiev ne faisait que simuler le processus de négociation et renonçait à mettre en œuvre les accords de Minsk et les accords conclus au format Normandie. »

Selon la chaîne de télévision française BFMTV, après sa conversation avec son homologue russe, Emmanuel Macron a également appelé le président américain Joe Biden, le président ukrainien Vladimir Zelenski, le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier ministre britannique Boris Johnson.

Selon l’Elysée, M. Macron a proposé de tenir un sommet entre MM Biden et Poutine, puis avec les parties concernées, pour discuter des questions de sécurité et de stabilité stratégique en Europe. Selon la France, les chefs des États-Unis et de la Russie « ont accepté l’idée de ce sommet ». Les thèmes du sommet seront préparées par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le secrétaire d’État américain Antony Blinken lors de leur réunion du 24 février.

Récemment, dans les pays occidentaux, ainsi qu’à Kiev, il y a eu des déclarations sur une éventuelle invasion russe du territoire ukrainien. Le secrétaire de presse du président de la Fédération de Russie, Dmitri Peskov, a qualifié ces informations d’escalade de tension inutile et sans fondement. Peskov a souligné que la Russie ne représentait de menace pour personne. Dans le même temps, il n’a pas exclu la possibilité de provocations pour justifier de telles déclarations et a averti que les tentatives d’utiliser la force pour résoudre la crise dans le sud-est de l’Ukraine auraient les conséquences les plus graves.

