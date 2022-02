Tout comme les autres formations politiques majeures du Bénin, le Parti du renouveau démocratique (Prd) a réagi aux attaques djihadistes des 08 et 10 février 2022 dans un parc national W. Via un communiqué rendu public le 12 février dernier, les Tchoco Tchoco se sont inquiétés de « l’extension djihadiste originaire du Sahel vers les pays côtiers du golfe de Guinée ». Pour le PRD, l’attaque de la semaine dernière confirme cet état de chose. il s’est dit préoccupé par l’ampleur « des dégâts matériels et des pertes en vies humaines » causées par cette dernière attaque et invite « tous ses militants en particulier et la population béninoise en général à soutenir sous toutes les formes, l’action de nos forces armées et de sécurité dans cette lutte » contre le terrorisme.

Des félicitations adressées au gouvernement

La formation politique a d’ailleurs présenté ses condoléances aux forces armées béninoises pour le soldat tué, mais aussi aux familles de toutes les victimes, notamment des éco-gardes qui ont perdu la vie dans ces attaques. Il a par ailleurs félicité le gouvernement pour « la promptitude de la réaction à travers, d’une part la convocation en urgence du Conseil des ministres du jeudi 10 février, et d’autre part les décisions idoines de renforcement de capacités d’intervention de nos forces armées et de sécurité qui en sont issues ».

Il rappelle qu’il avait déjà exprimé sa vive émotion lors de son cinquième congrès ordinaire du 19 décembre 2021, à travers une résolution appropriée et apporté son soutien à l’ensemble de nos forces armées et de défenses nationales. Il faut dire que le PRD a sorti ce communiqué suite à une réunion extraordinaire des responsables du parti tenue au siège de formation politique à Porto-Novo. Cette réunion était bien entendu motivée par la dernière attaque terroriste subie par le peuple béninois dans le parc transfrontalier W, au « Point triple » à cheval entre le Burkina Faso, le Bénin et le Niger ».

