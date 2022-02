Les dernières attaques de nature terroriste qui ont eu lieu dans le parc National W et qui ont enregistré 8 morts et 12 blessés ont créé une onde de choc au Bénin et provoqué le déploiement des militaires et depuis la réaction du partenaire français. Dans un communiqué en date de ce samedi 12 février 2022, l’Etat-major de l’armée française a annoncé que la Force Barkhane a tué 40 terroristes qui ont frappé au parc W au Bénin.

A la suite des «attaques coordonnées, menées par un groupe armé terroriste au Bénin, dans la région du parc naturel transfrontalier W géré par le Burkina Faso, le Bénin et le Niger », selon le communiqué de l’Etat-major de l’armée française, la Force Barkhane a été «alertée par ses partenaires béninois et burkinabè». La Force Barkhane a donc immédiatement «engagé des capacités aériennes de renseignement pour localiser ce groupe armé qui a été détecté une première fois sur le territoire béninois, à proximité du lieu de l’attaque».

L’Etat-major de l’armée française a déclaré que dans la matinée du 10 février 2022, «une première colonne de terroristes se déplaçant à moto» a été localisée et identifiée. « En accord et en coordination permanente avec les autorités burkinabè, une première frappe aérienne a été effectuée par un drone REAPER alors que la colonne venait de pénétrer sur le territoire burkinabè» a précisé ce communiqué. Cette première frappe aérienne a permis de neutraliser une dizaine de terroristes et de détruire cinq motos.

Les trois nouvelles frappes effectuées par une patrouille de chasseurs Mirage 2000 «visant des regroupements de terroristes à proximité du lieu de la première frappe» a permis de neutraliser plus d’une trentaine de terroristes et de détruire un pick-up et plus d’une dizaine de motos. « Au total, 40 terroristes ont été mis hors de combat » a fait savoir l’Etat-major de l’armée française.

