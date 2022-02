Aurélien Agbénonci, le ministre béninois des affaires étrangères a rencontré le corps diplomatique et consulaire accrédité au Bénin le vendredi 11 février dernier à Cotonou. A l’occasion, l’autorité a fait un bilan succinctes des faits marquants de l’année 2021 dans les relations entre le Bénin avec ses partenaires. Il a notamment parlé de la restitution par la France de 26 trésors royaux d’Abomey à son pays et de l’élection du Bénin au Conseil des droits de l’homme de l’Onu.

Cette année 2022, la diplomatie béninoise compte contribuer activement aux débats majeurs qui intéressent les institutions régionales, continentales et internationales, a fait savoir le chef de la diplomatie béninoise. Il a notamment parlé de la recrudescence des putschs dans la sous-région. Pour le ministre béninois des affaires étrangères, ces coups d’Etat, nous interpellent tous, car ils mettent en« péril les efforts de construction nationale engagés depuis de nombreuses années par nos pays et remettent en cause les principes fondamentaux de la gouvernance démocratique » .

Réussite des coups d’Etat au Mali, en Guinée et au Burkina, échec en Guinée Bissau

Il a indiqué que le Bénin, comme les autres pays, est préoccupé par ces coups d’Etat. Ce qui l’a poussé à proposer les amendements au protocole de la Cedeao sur la démocratie et la bonne gouvernance. Ceci permettra de consolider le principe de la tolérance zéro aux putschs et renforcer les systèmes démocratiques dans les pays de la Cedeao. Il faut dire que la sous-région ouest-africaine a été secouée ces dernières années, par plusieurs coups d’Etat ayant connu des fortunes diverses. Les militaires ont par exemple pris le pouvoir au Mali en Guinée et au Burkina Faso. La tentative a échoué en Guinée Bissau.

