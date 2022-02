Ce mardi 8 février 2022, le ministre d’Etat chargé du développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané a effectué une visite de la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé (GDIZ). L’autorité est venue apprécier l’état d’avancement des travaux. Il a eu sur le site, une séance de travail avec les responsables de la Société d’investissements et de Promotion de l’Industrie (SIPI) et le Directeur général de l’Agence de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (Apiex) Laurent Gangbès. Selon le point fait par le Directeur général de la SIPI, Létondji Béhéton, le niveau d’avancement des travaux est de 85%.

La caserne des sapeurs-pompiers pratiquement achevée

Actuellement 24 entreprises ont déjà signé leurs contrats de réservation des parcelles, a-t-il ajouté. Après cette séance de travail, le ministre d’Etat chargé du développement est allé constater l’évolution des travaux sur le site. Il a notamment marqué un arrêt à la caserne des sapeurs-pompiers pratiquement achevée et au niveau de la sous-station électrique de répartition.

La Zone économique spéciale de Glo-Djigbé a été créée le 05 février 2021 par le gouvernement de la République du Bénin. Elle couvre plusieurs hectares. L’objectif du gouvernement en créant cette zone est de faire du Bénin un hub industriel et d’assurer la transformation des produits agricoles notamment le cajou, le coton, le karité, l’ananas, le soja etc et capter de manière beaucoup plus importante la plus-value de nos produits agricoles.

