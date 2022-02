Le tribunal de Parakou dans le département du Borgou est depuis quelques jours en session criminelle. L’ancien régisseur de la prison civile de Natitingou jusqu’en mai 2018 a été condamné ce mardi 15 février 2022 à 7 ans de prison pour meurtre. Cet ancien régisseur était un gendarme de formation. Il a été jugé avec un autre gendarme et un militaire au tribunal de Parakou. C’est le 2ème dossier de la session criminelle que le tribunal a vidé ce mardi 15 février 2022.

Selon Frissons radio, les faits remontent à mai 2018. Il s’agit en fait d’une affaire d’évasion. Après une audience, un détenu s’est échappé en trompant la vigilance des deux gendarmes et du militaire commis pour le surveiller. Une course poursuite s’engage entre le prisonnier et les forces de l’ordre. Pour immobiliser ce prisonnier, il y a eu des tirs pour l’empêcher de leur filer entre les doigts.

Le détenu sera mortellement atteint mais il y aura également une victime collatérale, un civil qui se trouvait dans les lieux de la course poursuite. Ce civil a reçu une balle perdue et il est passé de vie à trépas. il faut signaler qu’à la fin du procès de ce mardi 15 février 2022, le deuxième gendarme poursuivi pour «complicité de meurtre» est acquitté aux bénéfices du doute. Le militaire quant à lui a vu son infraction requalifiée de «meurtre à homicide involontaire». Il a été condamné à 2 ans de prison. Rappelons que les trois personnes mises en cause étaient en détention préventive depuis 2018.

Applis LNT : Android - Iphone