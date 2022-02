C’est un arrondissement qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines. Et pour cause, des affrontements entre policiers et fidèles d’une secte qui y a élu domicile, ont fait huit morts dont deux hommes en treillis. Cet arrondissement n’est autre que Monkpa, dans la commune de Savalou. Le journal Le Potentiel nous apprend que le commissaire de l’arrondissement a été remplacé. Il s’agit de M Adoungbé Marin S.A. Celui qui présidera désormais aux destinées du commissariat de Monkpa a pour nom : Kpanna D. Yves Armel.

Il est affecté au Centre de prévention et de gestion des crises

M Adoungbé a été affecté au Centre de Prévention et de gestion des crises à la Direction générale de la Police Républicaine. Rappelons que les affrontements entre policiers et fidèles de l’Eglise « Azzael Awouignan » se sont déroulés le samedi 29 janvier 2021. Le gourou de cette église qui avait pris la fuite suite aux incidents a été rattrapé par la police dans la nuit du dimanche 30 janvier.

Mesmin Kpodékon, puisque c’est de lui qu’il s’agit, croupit actuellement en prison avec sa femme, ses enfants et plusieurs de ses fidèles. Ce dernier annonçait la fin du monde et demandait à ses ouailles de vendre tous leurs biens. C’est en suivant donc ses prédications que les fidèles semaient la zizanie dans la région, s’emparant de force des récoltes des paysans.

Applis LNT : Android - Iphone