Le Bénin est attaqué depuis novembre 2021 par les terroristes. C’est la partie septentrionale qui est surtout touchée, notamment les régions frontalières avec le Burkina Faso dont Banikoara, une commune cotonnière. Le député Benoit Dègla qui était l’invité de l’émission Zone Franche a indiqué qu’aucune place ne doit être laissée aux terroristes dans cette commune au vu de son importance.

« Les terroristes, lorsqu’ils arrivent dans une zone et qu’ils s’y installent, ils exploitent les ressources de la zone. Nous sommes un pays avec très peu de moyens donc nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de les (laisser) s’installer où ils pourront tirer des richesses. Nous ne pouvons pas leur permettre de détruire la quiétude des populations de Banikoara et environ parce que c’est le grenier cotonnier » a déclaré Benoit Dègla. Pour rappel la commune de Banikoara et celle de Porga ont subi les premières attaques djihadistes au Bénin. C’était en fin d’année dernière.

Des mines artisanales posées sur le passage des véhicules de patrouille

Des soldats béninois avaient été tués de même que des assaillants. Le Bénin a depuis connu d’autres attaques terroristes, toujours dans la partie septentrionale du pays. La dernière a fait 9 morts dans le parc W. Des patrouilles d’éco-gardes ont sauté sur des mines artisanales. Outre les rangers, des militaires ont été tués de même qu’un instructeur français travaillant pour l’Ong African Parks Network (APN) qui gère les parcs nationaux du Bénin.

