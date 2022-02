Reçu hier dimanche 27 février dans l’émission « Grand Angle » de Crystal News, le Secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Cstb) a dénoncé la suppression de l’abattement sur l’IPTS au Bénin. L’IPTS est en réalité l’acronyme d’Impôt Progressif sur les Traitements et Salaires, devenu ITS (Impôts sur les Traitements et salaires). Selon les explications du leader syndical, depuis le temps de l’ancien président Emile Derlin Zinsou, les fonctionnaires qui ont plus d’enfants ne payaient pas le même IPTS que ceux qui ont en moins.

« C’est tout le couple qui en bénéficiait »

« A partir déjà de deux enfants, on vous réduit cet impôt-là en vous encourageant à supporter les charges liées à l’enfant. Ça fait que si vous avez deux enfants vous ne pouvez pas payer le même impôt que celui qui a 3, 4, jusqu’à 6 enfants » a fait savoir Naïni Kassa Mampo. Cet abattement sur l’IPTS n’est plus une réalité depuis décembre 2021, informe le syndicaliste. « Le gouvernement actuel (a décidé) de supprimer ce qu’on appelle abattement sur le nombre d’enfants à charge. C’était surprenant. On ne cherche plus à savoir qui a d’enfant ou non. Celui qui a d’enfant paie le même impôt que celui qui n’a pas d’enfant » fustige le secrétaire général de la Cstb.

Cette mesure explique selon lui, la baisse des salaires des fonctionnaires. Des travailleurs ont vu leur salaire diminuer de « 5000 à 60…70 000 Francs Cfa. Ça dépend du nombre d’enfants et de votre salaire » informe Kassa Mampo. Il réfute par ailleurs, l’argument avancé par le gouvernement. Pour lui, il n’y a pas d’injustice entre hommes et femmes à ce niveau. « C’est tout le couple qui en bénéficiait ».

