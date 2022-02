Grosse frayeur mardi dernier à l’internat Alwouda de Parakou. 10 pensionnaires de ce centre islamique ont été admis à l’hôpital pour intoxication alimentaire. L’information émane du quotidien La Nation. Les infortunés avaient pourtant pris le même repas que les autres pensionnaires du centre selon les informations recueillies sur place. Pour l’heure, on ignore ce qui a pu provoquer ce malaise chez les 10 pensionnaires. Les investigations sont en cours pour en savoir plus. Le plus important, c’est que cette intoxication alimentaire n’a causé aucune perte en vie humaine.

Plus de peur que de mal

Le mardi 1er février dernier, jour de l’incident, 8 pensionnaires ont pu quitter sain et sauf le centre hospitalier universitaire départemental du Borgou après les soins. Ils ont regagné l’internat. Le lendemain, c’est-à-dire le mercredi 02 février, les deux autres ont également été autorisés à quitter l’hôpital. Plus de peur que de mal donc pour ces pensionnaires de l’Internat Alwouda. Inutile de dire que les intoxications alimentaires ne connaissent pas toujours une fin heureuse.

En novembre 2021, dans cette même ville de Parakou, une femme a été retrouvée morte au quartier Titirou, dans le premier arrondissement. Elle avait été victime d’une intoxication alimentaire. Trois de ses enfants ont également été affectés. L’un d’entre eux a malheureusement rendu l’âme à l’hôpital. Un mois plus tôt, quatre membres d’une même famille mourraient aussi d’une intoxication alimentaire à Zagnanado dans le département du Zou.

